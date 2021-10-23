КамАЗ-монорельс, повисший на разделителе трассы под Гатчиной, сняли на видео

По Гатчиной самосвал снес десятки метров разделительного ограждения. Фото: СОЦСЕТИ

Новую модель грузовика «КамАЗ-монорельс» сняли на объездной дороге Гатчины местные автомобилисты. Утром субботы в районе съезда у поселка Дони они заметили самосвал, повисший на разделительном ограждении.

- Самосвал при съезде в Дони сделал еще одну полосу. Долго думал наверное, направо ему или налево. Решил махнуть прямо, - пишут водители в паблике «Авто Гатчина» ВКонтакте.

А другие рассказывают, что причиной ДТП кроме невнимательности могла стать и высокая скорость, с которой несся КамАЗ: «О, я его обгонял в это время сегодня на объездной. Гнал он нехило». И добавляют: «Монорельс».

По предварительным данным, водитель самосвала не пострадал. Но восстанавливать машину и несколько десятков метров стального забора придется теперь за его счет.