Полное видео визита следователей в поликлинику Первого медуниверситета, где делали фиктивную вакцинацию, опубликовало МВД

Полиция провела обыск в поликлинике Первого меда. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти показало полное видео визита оперативников и следователей СК в поликлинику Первого медицинского университета имени Павлова, где была вскрыта схема фиктивной вакцинации от коронавируса.

- В организации аферы подозревается пять сотрудников данного медицинского учреждения, которые организовали незаконную схему за денежное вознаграждение. После исполнения фиктивной вакцинации, неиспользованный препарат уничтожался, после чего заполнялись все необходимые документы на пациентов, - сообщает пресс-служба Главка.

Пока в деле 12 эпизодов «прививок» и сумма взяток в 100 тысяч рублей. Однако следователи подозревают, что пациентов было гораздо больше, только одна из процедурных медсестер рассказала о 40 лже-вакцинациях.

Расследование дела продолжается, по статье за организованное получение взяток медикам грозит до 12 лет лишения свободы.