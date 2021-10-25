Тепло и дождливо будет в Петербурге 25 октября

Тёплый фронт принесёт дожди в Петербург 25 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Температурные "качели" в Санкт-Петербурге продолжаются. После холодных выходных, когда воздух прогревался лишь до плюс 3 градусов, новая неделя принесет тепло. В понедельник, 25 октября 2021 года, в Северную столицу придет теплый фронт. Однако, вместе с ним придут и дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Метеорологические условия будет определять смещающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, пройдут дожди, а температурный фон повысится,- рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха поднимется до плюс 7-9 градусов, по Ленинградской области до плюс 5-10 градусов. Ветер ожидается теплый, юго-западный 5-10 метров в секунду, при этом порывистый.

Напомним, что вся неделя в Петербурге будет теплая и дождливая. Солнце и сухая погода в городе ожидается к выходным.