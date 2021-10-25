Полиция опечатала после проверки бар "Фогель" в Петербурге

Полицейские пришли с проверкой в бар «Фогель» после жалобы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция и сотрудники Роспотребнадзора нагрянули в бар "Фогель" на Суворовском проспекте. Как стало известно, проверка прошла вечером в воскресенье, 24 октября 2021 года, когда в заведении проходило мероприятие. Об этом пишет издание "Невские новости".

- Как рассказал учредитель бара Валентин Хорошенин, поступила жалоба, в которой указывали на проведение массового мероприятия с нарушением санитарных норм, - рассказали в издании.

Сам владелец заведения отметил, что посетителей в баре в тот вечер было меньше, чем 40 человек, что допускается по нормам антиковидных правил. Однако, заведение все же опечатали.

Отмечается, что в тот вечер в баре проходило мероприятие в поддержку художника Павла Крисевича, задержанного за перфоманс на Красной площади.