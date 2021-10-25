"Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 7:1

"Зенит" разгромил "Спартак" на матче в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Матч "Зенит"-"Спартак", состоявшийся 24 октября 2021 года на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, закончился полным разгромом московских гостей. Хозяева полностью завладели полем и практически не дали шанса гостям на победу.

- "Зенит" одержал крупнейшую в истории клуба и чемпионатов России/СССР победу над "Спартаком". Ранее сине-бело-голубые дважды обыгрывали красно-белых с разницей в пять мячей — в 1949-м и 2012-м. Гости, в свою очередь, впервые в своей истории уступили в чемпионате страны с разницей в шесть голов, - рассказали в пресс-службе "Зенита".

Матч закончился со счетом 7:1 в пользу сине-бело-голубых. Четыре мяча хозяева забили в ворота гостей в первые 45 минут. Разгром "Спартака" состоялся благодаря дублям Азмуна и Мостового, а также голам Клаудиньо, Дзюбы и Ерохина.