Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Звезда футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. По итогам матча с московским "Спартаком", который прошел в Санкт-Петербурге 24 октября 2021 года, на счету Дзюбы 144 гола. Об этом рассказали в пресс-службе сине-бело-голубых.

- Дзюба обошел многолетнего рекордсмена Олега Веретенникова с его 143 мячами, - рассказали в "Зените". - Третье место в рейтинге занимает бывший нападающий петербургского клуба Александр Кержаков.

Напомним, что 24 октября на стадионе "Газпром Арена" состоялся мачт "Зенит"-"Спартак", на котором хозяева буквально разгромили соперников. Игра закончилась со счетом 7:1.