Высшая школа экономики в Петербурге ушла на дистанционное обучение

ВШЭ в Петербурге уходит на дистанционное обучение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге ушла на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в городе. Такой приказ подписала директор кампуса Анна Тышецкая. На удаленку студенты и преподаватели ушли уже 25 октября 2021 года.

- С 25 по 29 октября обучение будет проходить в дистанционном формате. С 30 октября по 6 ноября студенты и аспиранты будут учиться самостоятельно в онлайн-режиме с помощью LMS. Кроме того, они смогут дистанционно консультироваться с преподавателями вуза, - рассказали в университете.

Далее занятия, в том числе и зимняя сессия тоже будут проходить дистанционно. Речь идет о периоде с 8 ноября по 30 декабря. Некоторые занятия все же будут проходить очно, но только по тем предметам, которые невозможно провести удаленно. Присутствовать на занятиях смогут не более 15 человек при соблюдении санитарных норм.