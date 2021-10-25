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Происшествия25 октября 2021 10:23

Годовалая девочка обварилась горячим кофе в Ленобласти

Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Годовалая девочка обварилась кипящим кофе в Ленобласти

Годовалая девочка обварилась кипящим кофе в Ленобласти

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области годовалая девочка обварилась горячим кофе. Утром в воскресенье, 24 октября 2021 года, из квартиры дома 6/2 по улице Тихвинская в городе Сертолово Всеволожского района поступил звонок в скорую помощь. Родители малышки сообщили, что у ребенка серьезные ожоги.

- Со слов родителей, около 9:50 часов утра девочка, по недосмотру взрослых, опрокинула на себя турку с горячим кофе, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Ребенка доставили в детскую больницу номер 1. У нее диагностировали термические ожоги спины, плеч, а также шеи. Малышка находится в тяжелом состоянии.

По данным источника, семья ребенка является благополучной. Мать 45-летняя женщина, домохозяйка, отец - 39-летний директор фирмы.