Годовалая девочка обварилась горячим кофе в Ленобласти

Годовалая девочка обварилась кипящим кофе в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области годовалая девочка обварилась горячим кофе. Утром в воскресенье, 24 октября 2021 года, из квартиры дома 6/2 по улице Тихвинская в городе Сертолово Всеволожского района поступил звонок в скорую помощь. Родители малышки сообщили, что у ребенка серьезные ожоги.

- Со слов родителей, около 9:50 часов утра девочка, по недосмотру взрослых, опрокинула на себя турку с горячим кофе, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Ребенка доставили в детскую больницу номер 1. У нее диагностировали термические ожоги спины, плеч, а также шеи. Малышка находится в тяжелом состоянии.

По данным источника, семья ребенка является благополучной. Мать 45-летняя женщина, домохозяйка, отец - 39-летний директор фирмы.