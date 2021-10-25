Двухъярусную развязку построят над Московским проспектом для ШМСД в Петербурге

Витебскую развязку построят по примеру ЗСД. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госглавэкспертиза России одобрила измененный вариант строительства Витебской развязки, которая станет частью Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Речь идут о путепроводе над Московским проспектом в районе Благодатной улицы, который будет не одноуровневым, а двухъярусным, по примеру ЗСД в районе Морского канала.

- Изначально проект прошел Главгосэкспертизу с одноярусной эстакадой, однако обсуждалось три варианта этого участка. Весной 2021 года было принято решение пойти на повторную экспертизу с двухъярусной эстакадой. При таком варианте можно вдвое сузить ширину проезжей части и избежать сноса пяти зданий, в том числе цеха завода «Электросила», - пишет «Деловой Петербург».

По оценке экспертов, сооружение двухъярусной конструкции над Московским проспектом обойдется дороже, но само строительство в итоге обойдется дешевле из-за отсутствия необходимости сноса домов, выплаты компенсаций и выкупа земельных участков.

Напомним, что Витебская развязки должна стать первым этапом ШМСД, который соединит ЗСД с КАДом поперечной хордой и уйдет вылетной магистралью в Ленобласть в районе Кудрово.