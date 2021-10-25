Александр Беглов выдвинул Анатолия Повелия на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга

Александр Беглов предложил Анатолия Повелия на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга / Фото: Смольный

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов выдвинул кандидатуру Анатолия Повелия на пост вице-губернатора города. Об этом в Смольном сообщили в понедельник, 25 октября 2021 года. На данный момент предложение градоначальника направлено в Законодательное собрание на согласование.

- Анатолий Повелий в настоящее время занимает пост главы администрации Колпинского района, - напомнили в городской администрации.

В случае, если Повелий будет утвержден на должности вице-губернатора, то в его круг обязанностей будет входить следующее: надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, благоустройство Северной столицы, а также вопросы, касающиеся хозяйства, жилищной политика, а также государственной политики города.