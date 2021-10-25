Пьяная на «Мерседесе» сбила девушку-подростка на Комендантском проспекте

Женщина на "Мерседесе" снесла подростка на переходе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Приморского района начала проверку по факту пьяного ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка-подросток. Вечером в минувшее воскресенье ее на пешеходном переходе сбил «Мерседес» с молодой женщиной за рулем. По данным ГИБДД, водитель была нетрезва.

- Около 21 часа 30 минут у дома 27 корпус 1 по Комендантскому проспекту 28-летняя девушка с признаками сильного алкогольного опьянения, управляя своим автомобилем «Мерседес Бенц С200», совершила наезд на переходившую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 17-летнюю девушку, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшая получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована в больницу бригадой скорой помощи. Женщина водитель не захотела дуть в трубочку, ее оформили за отказ от медосвидетельствования, что означает штраф в 30 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2-х лет.

Кроме того, на нарушительницу могут возбудить и уголовное дело, решение об этом примут по итогам проверки.