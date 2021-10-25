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Общество25 октября 2021 11:11

Два новых магазина IKEA откроются в Петербурге

Торговые точки будут расположены ближе к центру города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Петербурге откроется два новых магазина IKEA

В Петербурге откроется два новых магазина IKEA

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге откроются два новых магазина IKEA. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор INGKA Group Йеспер Бродин, пишет ТАСС. Компания собирается вложить в развитие бизнеса в России еще около 1 миллиарда евро. Часть этих денег пойдет на реновации уже существующих торговых точек в Северной столице, а также на открытие новых.

- Сейчас наша основная задача - охватить потребителей, рядом с домом которых еще нет магазинов IKEA. Поэтому мы делаем акцент на появлении магазинов в центрах городов - чтобы стать ближе для тех, у кого нет машины, - отметил Бродин.

Известно, что два новых магазина шведской компании появятся в черте Петербурга уже в 2022 году. Однако точные адреса пока не называются.

Напомним, что на время локдауна в магазины МЕГА, где находятся IKEA будут закрыты. Такое решение принял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.