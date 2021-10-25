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Общество25 октября 2021 11:12

Суды сами будут определять режим работы на время локдауна в Петербурге

Участникам процессов стоить узнавать его заранее
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Режим работы районных судов стоит узнавать заранее.

Режим работы районных судов стоит узнавать заранее.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Районные суды Петербурга сами будут определять свой режим работы на время локдауна, точнее трех рабочих дней с 1 по 3 ноября. Заседания здесь отменяться не будут, но участникам процессов стоит заранее уточнять информацию.

- Районные суды Санкт-Петербурга вправе самостоятельно определить режим работы в зависимости от эпидемиологической обстановки в суде. Режим работы конкретного суда необходимо смотреть на сайте этого суда, - сообщает Объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Что касается Городского суда, то он с 1 по 3 ноября будет работать в обычном режиме без изменений. При этом участники заседаний должны соблюдать санитарные нормы, то есть носить маски и держать дистанцию.