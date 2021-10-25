Суды сами будут определять режим работы на время локдауна в Петербурге

Режим работы районных судов стоит узнавать заранее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Районные суды Петербурга сами будут определять свой режим работы на время локдауна, точнее трех рабочих дней с 1 по 3 ноября. Заседания здесь отменяться не будут, но участникам процессов стоит заранее уточнять информацию.

- Районные суды Санкт-Петербурга вправе самостоятельно определить режим работы в зависимости от эпидемиологической обстановки в суде. Режим работы конкретного суда необходимо смотреть на сайте этого суда, - сообщает Объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Что касается Городского суда, то он с 1 по 3 ноября будет работать в обычном режиме без изменений. При этом участники заседаний должны соблюдать санитарные нормы, то есть носить маски и держать дистанцию.