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Происшествия25 октября 2021 11:41

Видео пожара в автосервисе на улице Коммуны публикует МЧС

В двухэтажном здании горел расположенный снизу автосервис и офисные помещения наверху
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Автосервис сгорел на улице Коммуны. Фото: ГУ МЧС по СПб

Автосервис сгорел на улице Коммуны. Фото: ГУ МЧС по СПб

Пресс-служба петербургского управления МЧС опубликовала видео с места пожара на улице Коммуны, где горело двухэтажное здание автосевиса и расположенный над ним офис.

- Горит офис и автосервис в двухэтажном здании на Коммуны,16. Уже три скорые примчали туда, - сообщали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным МЧС, вызов к ним поступил около семи часов утра понедельника. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте ЧП работали восемь единиц техники и 33 человека личного состава экстренного ведомства.

В 07:58 пожар был локализован, официальных сведений о пострадавших на данный момент нет. Внутри здания выгорела покрасочная камера для автомобилей, рабочие и офисные помещения. Работы на месте ЧП продолжаются.

ОБНОВЛЕНО:

В 11:16 пожар полностью ликвидирован.

Пожар в здании автосервиса на улице Коммуны в Петербурге
Видео: ГУ МЧС по СПб