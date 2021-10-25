Петербург опустился на третье место по заражаемости коронавирусом в стране

Заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге 25 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург впервые за долгое время опустился на третье место по заболеваемостью коронавирусом по стране. Об этом 25 октября 2021 года говорится в данных оперативного штаба по COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге было выявлено еще 2693 зараженных. Впервые за 10 дней суточная заболеваемость коронавирусом в городе оказалась ниже 3 тысяч человек, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 25 октября / Фото: Яндекс

Добавим, что падение показателя заболеваемости произошло более чем на 18 процентов. Однако это может быть связано как с тем, что в выходные горожане реже сдают ПЦР-тесты, так и тем, что после объявления локдауна и введения QR-кодов петербуржцы стали чаще прививаться.

Также за минувшие сутки в Петербурге выздоровели 1102 человек и 65 умерли. Всего за время пандемии в городе заразились 689 093 человек, из них выздоровели 625 563 и скончались 23 430 пациентов.