Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 октября 2021 12:20

ТЦ в Петербурге будут работать во время локдауна

Однако открыты в них будут только пункты вакцинации, аптеки и продуктовые магазины
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Никита НЕСТЕРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ТЦ в Петербурге продолжат работу во время локдауна

ТЦ в Петербурге продолжат работу во время локдауна

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Торговые центры в Санкт-Петербурге будут работать во время локдауна. Об этом в понедельник, 25 октября 2021 года, заявил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Дмитрий Ченцов во время конференции с представителями бизнеса.

- Торговые центры будут работать из-за пунктов вакцинации, продуктовых магазинов, а также аптек, - пояснил Ченцов.

Напомним, что все пункты вакцинации в ТЦ будут работать по обычному графику. Пока что никаких изменений не предвидится.

Однако все остальные магазины в торговых центрах Петербурга будут закрыты с 30 октября по 7 ноября включительно.

Кроме того, фудкортам в торговых центрах также разрешили работать, однако они смогут продавать еду исключительно на вынос. Все столики в зонах фудкортов будут закрыты.