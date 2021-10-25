ТЦ в Петербурге будут работать во время локдауна

ТЦ в Петербурге продолжат работу во время локдауна Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Торговые центры в Санкт-Петербурге будут работать во время локдауна. Об этом в понедельник, 25 октября 2021 года, заявил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Дмитрий Ченцов во время конференции с представителями бизнеса.

- Торговые центры будут работать из-за пунктов вакцинации, продуктовых магазинов, а также аптек, - пояснил Ченцов.

Напомним, что все пункты вакцинации в ТЦ будут работать по обычному графику. Пока что никаких изменений не предвидится.

Однако все остальные магазины в торговых центрах Петербурга будут закрыты с 30 октября по 7 ноября включительно.

Кроме того, фудкортам в торговых центрах также разрешили работать, однако они смогут продавать еду исключительно на вынос. Все столики в зонах фудкортов будут закрыты.