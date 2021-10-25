Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 октября 2021 12:27

Пиотровский разъяснил, как будут работать театры и музеи во время локдауна в Петербурге

Насладиться культурными программами города можно будет даже в нерабочую неделю
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Смольном рассказали, как будут работать театры и музеи Петербурга во время нерабочей недели

В Смольном рассказали, как будут работать театры и музеи Петербурга во время нерабочей недели

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, как будут работать театры и музеи Северной столице во время локдауна. Несмотря на то, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года в городе объявлена нерабочая неделя, культурные мероприятия все же будут доступны.

- При ограничениях у нас есть сферы, которые продолжат работать. Театры будет работать с помощью QR-кодов, а музеи по электронным билетам, покупка которых предполагает предварительную запись. Также можно будет попасть на мероприятия, на которые уже куплены билеты, - пояснил Пиотровский.

Добавим, что посетить музей без QR-кода тоже не получится. Также подойдет и справка о медицинском отводе.

Однако, напомним, что организованные походы в театры и музеи для детей и подростков группами запрещены.