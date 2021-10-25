Пиотровский разъяснил, как будут работать театры и музеи во время локдауна в Петербурге

В Смольном рассказали, как будут работать театры и музеи Петербурга во время нерабочей недели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, как будут работать театры и музеи Северной столице во время локдауна. Несмотря на то, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года в городе объявлена нерабочая неделя, культурные мероприятия все же будут доступны.

- При ограничениях у нас есть сферы, которые продолжат работать. Театры будет работать с помощью QR-кодов, а музеи по электронным билетам, покупка которых предполагает предварительную запись. Также можно будет попасть на мероприятия, на которые уже куплены билеты, - пояснил Пиотровский.

Добавим, что посетить музей без QR-кода тоже не получится. Также подойдет и справка о медицинском отводе.

Однако, напомним, что организованные походы в театры и музеи для детей и подростков группами запрещены.