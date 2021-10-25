Фудкорты в Петербурге будут работать на вынос во время локдауна

Фудкорты смогут работать только на вынос и доставку в Петербурге во время локдауна Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года вводится нерабочая неделя. Огромное количество точек общепита, а также магазины закроются, так как им будет запрещено работать. Однако фудкорты, которые ранее сильно страдали от ограничений, смогут продолжить работу. Об этом 25 октября 2021 года рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Дмитрий Ченцов.

- Фудкорты во время локдауна будут работать на вынос и на доставку, - пояснил Ченцов.

Соотвественно, торговые центры в Петербурге тоже будут открыты. Однако в них, помимо фудкортов, будут функционировать только пункты вакцинации, продуктовые магазины и аптеки. Все остальные магазины будут закрыты.

Также вице-губернатор Борис Пиотровский разъяснил, как будут работать театры и музеи во время локлауна.