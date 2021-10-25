Житель Петербурга выбросил из окна 9-го этажа собаку падчерицы из-за ссоры

В Петербурге мужчина выбросил из окна 9-го этажа собаку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина решил "преподать урок" своей падчерицы и убил ее собаку. Вечером 24 октября 2021 года в полицию позвонила 14-летняя девочка и рассказала, что ее отчим выбросил из окна их домашнюю собаку. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Ученица восьмого класса пояснила, что с квартире дома 1 по Туристской улице между ней и 39-летним отчимом произошел словесный конфликт, после чего мужчина выбросил из окна девятого этажа ее собаку, - рассказали в полиции.

Животное, разумеется, от травм после падения скончалось.

На данный момент полиция проводит доследственную проверку, после которой будет принято решение. По предварительным данным, сама девочка от рук мужчины не пострадала.