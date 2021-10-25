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Здоровье25 октября 2021 13:35

Более 7,7 тысяч человек находятся в больницах с коронавирусом в Петербурге

За минувшие сутки госпитализированы 342 пациента
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В больницах Петербурга с коронавирусом находятся более 7,7 тысяч пациентов

В больницах Петербурга с коронавирусом находятся более 7,7 тысяч пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге эпидемиологическая ситуация находится с тяжелом положении. По данным Смольного на 25 октября 2021 года в городских больницах с коронавирусом находятся более 7,7 тысяч человек.

- За последние сутки в стационары были госпитализированы 342 пациента и 138 человек выписаны, - говорится в отчете правительства Северной столицы.

Среди зараженных в тяжелом состоянии в реанимациях находятся 736 пациентов, еще 385 подключены к аппаратам ИВЛ. Также 366 человек содержатся во временном госпитале в Ленэкспо.

Всего в Петербурге на данный момент с коронавирусными больными работают 18 больниц, в них развернуто 9488 коек.

Помимо этого в городе болеют коронавирусом еще более 37,6 тысяч человек. Они находятся на лечении дома.