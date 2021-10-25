Статуи в Царском Селе закроют на зиму

Скульптуры Царского Села спрячут в футляры на зиму Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Музей-заповедник Царское Село готовится к зиме. Вскоре работники заповедника начнут "одевать" статуи, расположенные в парке. Как и в прошлом году, на "зимней одежке" будут размещены фотографии статуй, которые спрятаны за ней. Об этом рассказали в Царском Селе 25 октября 2021 года.

- Первыми уходят на зимовку фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуры на Гранитной террасе. Мраморный фонтан в Собственном садике Екатерининского парка уже закрыт, - рассказали в музее.

Следом в спячку уйдут скульптуры вдоль фасадов Екатерининского дворца, у павильона "Грот", а также у павильона "Эрмитаж". Спрячут от непогоды и "Девушку с кувшином", а также Нимфу.

Скульптуры каждый год прячут на зиму в специальные футляры, чтобы они хорошо пережили холода и никак не повредились.

Напомним, что с 25 октября и до следующей весны вход в Екатерининский парк – бесплатный.