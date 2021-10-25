Улицы Петербурга начали поливать солевым раствором

Дороги в Петербурге начали обрабатывать противогололедными составами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские коммунальщики отреагировали на ночные заморозки и начали поливать улицы города солевым раствором. Это самое эффективное средство, когда температура то и дело переходит через ноль.

- Для безопасности автомобилистов и пешеходов Комитет по благоустройству приступил к превентивной обработке дорожного полотна противогололедными материалами. Наиболее эффективным средством при нынешней погоде, когда днем еще достаточно тепло, а ночью заметно холодает, является солевой раствор, - сообщает пресс-служба комитета.

Кроме того, по мнению специалистов, раствор менее вредит окружающей среде, чем просто соль, так как при ее меньшей концентрации удается обработать большую площадь дорог.

Так, за прошедшую неделю на улицы Петербурга вылилось около 730 кубометров солевого раствора.

А метеорологи тем временем советуют срочно менять летнюю резину на машинах на зимнюю.