Эксперт объяснил причины строительства двухуровневой развязки над Московским проспектом

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил причины строительства двухъярусной развязки над Московским проспектом вместо привычной одноуровневой и рассказал, почему более дорогая конструкция позволит сэкономить деньги.

- Просто в том месте для обычной развязки не нашлось места – она широкая. Пришлось бы сносить здания, выкупать землю у собственников. Так что даже более дорогая конструкция в данном случае позволит избежать лишних трат, - отметил эксперт в разговоре с «КП-Петербург».

На вопрос «почему не строить два этажа по всей длине», Дмитрий Попов ответил, что такое не везде возможно.

- Перед началом строительства инженеры-проектировщики смотрят все особенности по маршруту пролегания. Где-то есть подземные коммуникации, а где-то – надземные, которые нельзя передвинуть. Линии электропередач, например. В каждом конкретном месте нужен свой подход.

А вот увеличения сроков строительства изменение проекта не вызовет. Одобрение Главгосэкспертизы уже получено, причем быстро, а значит, используются стандартные решения, которые уже опробированы в Петербурге. Например на ЗСД.