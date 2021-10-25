Поликлиники и больницы Петербурга во время локдауна будут работать в штатном режиме три дня

В Смольном рассказали про решим работы больниц и поликлиник в нерабочие дни. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, как будут работать больницы и поликлиники Петербурга во время локдауна с 30 октября по 7 ноября. Большая часть дней и без объявления их нерабочими, все равно была выходными из-за Дня народного единства.

- С 1 по 3 ноября поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме и оказывать плановую помощь, - заявил Лисовец на конференции по ситуации с распространением коронавируса в городе.

4 ноября, как в обычный праздничный день, пациентам будут оказывать экстренную помощь. 5 числа, также выходной (был перенесен с мая) в медучреждения выведут дежурный состав медперсонала. 6 и 7 ноября - по обычному режиму выходных дней.

При этом все время с 30 октября по 7 ноября пункты вакцинации от коронавируса будут работать в медучреждениях в обычном режиме.