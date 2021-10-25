«Спартак» прилетел в Петербург, но на поле не вышел: «Зенит» разгромил красно-белых в Winline Derby

Матч закончился со счетом 7:1.

Центральный матч 12 тура Российской Премьер-Лиги оказался, как и ожидалось, красочным. Но битвы не вышло. Захватывающее противостояние двух столиц прошло в рамках Winline Derby - партнерами обоих клубов выступает компания Winline. Что еще важно знать о таких матчах – это всегда результативный футбол. В среднем команды забивают не менее 4 голов на двоих (а матчей уже было семь), и еще ни разу игра не заканчивалась всухую хотя бы для одного из клубов.

Стартовый свисток в городе на Неве прозвучал ровно в 19:00 и сине-бело-голубые сразу бросились в штрафную «Спартака», наводя там панику.

Вскоре это дало результаты. На 20-й минуте Азмун, с подачи Ракицкого, головой вколотил мяч в сетку. Через несколько минут «в девятку» красиво пробил Клаудиньо - 2:0.

В ответной атаке Спартак мог забивать, но нет. И сразу получил третий гол - снова Азмун головой с подачи Ракицкого с углового. 3:0 к 36-й минуте.

Но и это было не все. Под завершение первого тайма Круговой убежал от защиты «Спартака», забив четвертый гол.

С перерыва москвичи попытались активизироваться и Квинси даже отыграл один мяч. Но Зенит тут же ответил тремя опасными атаками, одна из которых закончилась голом Мостового. 5:1 на 55-й минуте.

После этого игра успокоилась. Все всё поняли, пошла череда замен. Но на 78-й минуте в штрафной «Спартака» сбили Азмуна и Дзюба точно пробил пенальти.

Но и этим избиение москвичей не кончилось. Розыгрыш углового на 88-й минуте и Ерохин забивает седьмой мяч.

Итог встречи: «Зенит» (Санкт-Петербург)-«Спартак» (Москва) - 7:1