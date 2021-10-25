Карантинные меры не будут отменять в Петербурге пока не привьется 80% населения

Ограничения так или иначе будут существовать, пока число привитых в Петербурге не достигнет 80%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Петербурга, как, впрочем, и всем россиянам придется принять реальность, в которой коронавирус является постоянным фактором. А отменить карантинные ограничения можно будет лишь при достижении 80% иммунитета населения. Причем, не переболев ковидом, а привившись от него. Так считают в Роспотребнадзоре.

- Добиваться коллективного иммунитета с помощью переболевших неправильно, надо это делать за счет вакцинации, — заявила на конференции по нераспространению коронавируса в Петербурге начальник отдела эпидемиологического надзора городского Управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. - Пока не будет достигнут коллективный иммунитет в 80%, власти будут применять жесткие ограничительные меры.

При этом, по словам санитарного врача, 80% - еще низкий порог, при некоторых болезнях, от которых защищает плановая вакцинация, порогом является 95 %.

В будущем, вероятно, прививка от коронавируса станет таким же обыденным ежегодным мероприятием, как вакцинация от гриппа, например.