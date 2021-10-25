Убийцу курсанта МВД в Петербурге приговорили к 22 годам колонии

Мужчина выстрелил в голову молодому курсанту ФОТО: объединенная пресс-служба судов

Суд Петербурга вынес приговор по делу мужчины, убившего курсанта университета МВД России в феврале 2014 года. По версии следствия, в тот день Антон Головырцев выследил молодого человека в форме и выстрелил в него из самодельного гладкоствольного оружия.

- Головырцев нигде не работал и не учился, увлекся радикальными взглядами, читал экстремистскую литературу, увлекался оружием и занимался стрельбой, негативно относился к сотрудникам правоохранительных органов. В 2014 году Головырцев решил совершить убийство какого-нибудь представителя власти, - сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Газовый пистолет мужчина купил еще 4 года назад, переделал его под стрельбу боевыми патронами. Испытывал он его в лесном массиве, но 18 февраля 2014 года решил проверить его действие и в городе. Головырцев проследил за вышедшим из метро курсантом МВД и выстрелил его в голову.

В биографии подсудимого это не последний случай открытой ненависти к представителям правоохранительных органов. В 2015 году Головырцев с соучастником установили взрывное устройство около поста ГИБДД, но его вовремя обнаружили сотрудники.

Через несколько дней еще одна бомба появилась у другого поста, только в этот раз взрыв все же произошел. Пострадала случайная местная жительница.

- Головырцев уже отбывает срок за попытку теракта и подрыв самодельной бомбы возле постов ГИБДД на Каменноостровском проспекте и Кантемировской улице. По совокупности мужчина проведёт 22 года в ИК строгого режима, - сообщая Объединенная пресс-служба судов.