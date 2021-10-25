В Петербурге не планируют повышать цены за проезд на общественном транспорте в 2022 году

В Петербурге не планируют повышать цены на проезд в общественном транспорте Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2022 года в Санкт-Петербурге, скорее всего, цены на проезд в общественном транспорте не вырастут. Об этом 25 октября 2021 года сообщил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM.

- Этот вопрос сейчас активно обсуждается и есть понимание, что, скорее всего, цены на проезд не вырастут. Это произойдет за счет увеличения субсидий общественному транспорту города, - пояснил Четырбок.

Парламентарий добавил, что если субсидии в транспортной сфере вырастут, то и цены на проезд повышаться с начала 2022 года не будут. Однако, обойдется ли Петербург без повышения стоимости, будет окончательно известно после 17 ноября, когда будут приняты все итоговые решения.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга с 2022 года может вырасти на 2 рубля.