Некрополь "Литераторские мостки" в Петербурге готовят к реставрации

Ворота некрополя Литераторские мостки в Петербурге готовят к реставрации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из самых знаменитых некрополей Санкт-Петербурга "Литераторские мостки" готовят к реставрации. Как стало известно в конце октября 2021 года государственный музей городской скульптуры объявил конкурс на поиск подрядчика, который проведет техническое обследование и подготовит проект по восстановлению фасадов ворот некрополя. Заявка появилась на портале госзакупок.

- Требуется выполнение работ по техническому обследованию, разработке и согласованию проектной документации на капитальный ремонт и реставрацию фасадов ворот некрополя "Литераторские мостки", - говорится в документации.

Также в планах провести аналогичные работы для подготовке к капитальному ремонту и реставрации фасадов и крыши здания Церкви Воскресения Словущего с колокольней. Всего на работы выделено почти 3 млн рублей.

"Литераторские мостки" - это участок на Волковском кладбище, где захоронены многие русские и советские писатели, музыканты, актеры, архитекторы, ученые и общественные деятели, в их числе публицист Белинский, писатели Тургенев, Салтыков-Щедрин, Тютчев, ученые Менделеев, Попов, Бехтерев и многие другие.