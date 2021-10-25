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Происшествия25 октября 2021 16:39

Электричество отключили на двое суток в Курортном районе Петербурга

На отсутствие света пожаловались местные жители
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Сестрорецка сидят без освещения второй день

Жители Сестрорецка сидят без освещения второй день

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Курортном районе Санкт-Петербурга случилось ЧП - пропало электричество. Причем, свет отключили еще с вечера пятницы, 22 октября 2021 года, и лишь на второй день отключения местные жители от районной администрации узнали, что начался ремонт. Об этом пишет "Мойка78".

- Вечером в пятницу, 22 октября, жители Курортного района, точнее — Сестрорецка, рассказали об отключении уличного освещения. При этом в Зеленогорске электричество пропало даже в домах, - пишет издание.

По данным издания, администрация Курортного района заявила, что на второй день после отключения электричества начался ремонт. Исправлением неисправности занимаются четыре бригады "Ленэнерго" и три "Ленсвета". Однако первые подтвердить проблему с электроснабжением в районе не смогли.