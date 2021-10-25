Суд продлил арест бывшему депутату ЗакСа Петербурга Роману Ковалю

Выборгский районный суд Петербурга оставил под стражей бывшего депутата городского Заксобрания Романа Коваля, который уже больше года находится в Следственном изоляторе по делу о миллионных взятках.

- В рамках рассмотрения уголовного дела, суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Роману Ковалю по 14 апреля 2022 года.

Напомним, что Ковалю инкриминируют получении почти 17 миллионов рублей за небескорыстную помощь коммерсантам в получении выгодных заказов на оснащение оборудованием медицинских учреждений города.

По версии следствия, с 2017 по 2020 годы Коваль взятку в 10,6 млн рублей деньгами и автомобиль Audi Q7, стоимостью 6,2 млн. Позднее был еще один эпизод на 800 тысяч рублей. На имущество экс-депутата наложен арест, дело передано для рассмотрения в суд. Ковалю грозит до 15 лет лишения свободы.