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Происшествия25 октября 2021 17:16

Суд продлил арест бывшему депутату ЗакСа Петербурга Роману Ковалю

Народного избранника обвиняют во взятках почти на 17 миллионов рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Выборгский районный суд Петербурга оставил под стражей бывшего депутата городского Заксобрания Романа Коваля, который уже больше года находится в Следственном изоляторе по делу о миллионных взятках.

- В рамках рассмотрения уголовного дела, суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Роману Ковалю по 14 апреля 2022 года.

Напомним, что Ковалю инкриминируют получении почти 17 миллионов рублей за небескорыстную помощь коммерсантам в получении выгодных заказов на оснащение оборудованием медицинских учреждений города.

По версии следствия, с 2017 по 2020 годы Коваль взятку в 10,6 млн рублей деньгами и автомобиль Audi Q7, стоимостью 6,2 млн. Позднее был еще один эпизод на 800 тысяч рублей. На имущество экс-депутата наложен арест, дело передано для рассмотрения в суд. Ковалю грозит до 15 лет лишения свободы.