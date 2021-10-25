В Петербурге нет дефицита вакцины

Вакцины в Петербурге предостаточно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге развернута самая широкая в России сеть пунктов вакцинации, в которых достаточно препаратов. Недостатка в вакцинах о коронавируса в городе нет. Об этом было заявлено во время рабочей конференции по мерам нераспространения ковида.

- У нас самая развитая сеть пунктов вакцинации и в медицинских учреждениях, и в торговых комплексах. Дефицита вакцины нет, - отметил Директор Городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

А глава центра имени Алмазова Академик Евений Шляхто призвал жителей Петербурга привиться в объявленными нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы повысить уровень коллективного иммунитета до 80 и даже 90%.

- Нерабочие дни - вынужденная, но своевременная мера. Нужно использовать их для социального разобщения и для того, чтобы создать условия для вакцинации тех, кто еще не привился, - заявил и вице-губернатор Олег Эргашев.