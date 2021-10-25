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Общество25 октября 2021 17:59

В инспекции труда Петербурга описали механизм отстранения от работы сотрудников, отказывающихся вакцинироваться

Требование о норме в 80 начинает действовать с 15 декабря для сферы обслуживания, торговли, образования и многих других
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Отстранять антипрививочников от работы могут уже с 16 ноября.

Отстранять антипрививочников от работы могут уже с 16 ноября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты инспекции труда Санкт-Петербурга разъяснили, как именно должен проходить процесс отстранения от работы сотрудников предприятий, которые подпадают под требование об обязательной вакцинации, но не намерены этого делать.

- Работодатель должен определить перечень работников, затем выпустить приказ о вакцинации по списку. В приказе необходимо прописать требование Роспотребнадзора (основание), сроки прохождения вакцинации и порядок отчетности. Там же сотрудников информируют о возможности отстранения от работы на основании статьи 5 пункта 2 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и абзаца 8 части первой статьи 76 Трудового кодекса России, - пишет РБК.

Основанием для требований и отстранения служит приказ главного санитарного врача Петербурга, который и вводит обязательную вакцинацию для широкого списка сфер жизнедеятельности. Причем отстранить человека от работы могут уже с 16 ноября – требование о введении первого компонента действует до 15 ноября, а второго – до 15 декабря.

После этого числа организацию, не выполнившую норму в 80% привитых сотрудников, могут просто закрыть.