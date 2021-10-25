Скульптуру Городового установили перед зданием Главка на Суворовском проспекте

Ко Дню работника МВД у здания Главка откроют памятник Городовому. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В скверике на бывшем треугольнике безопасности перед зданием полицейского Главка появилась скульптура Городового. Сюда ее перенесли из центра города, но сначала привели в порядок. А для установки сделали новый постамент из серого полированного камня.

- Перед тем, как сменить прописку, Городового возили в реставрационную мастерскую, - пишет «Петербургский дневник».

Сейчас рабочие заканчивают благоустройство скверика, а сам памятник пока закрыт черной полиэтиленовой пленкой. Торжественное открытие намечено на 10 ноября, когда отмечается День работника внутренних дел.

Напомним, что ранее Городовой стоял на Малой конюшенной улице. Здесь монумент провел более 20 лет, но теперь переехал поближе к родному ведомству.