Петербуржцев начали прививать от коронавируса на почте и в продуктовых гипермаркетах

В Петербурге продолжают открывать новые пункты вакцинации от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северная столица продолжает наращивать «прививочные мощности» и разворачивать пункты вакцинации. Сразу шесть новых площадок заработали в Санкт-Петербурге за последние сутки. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 25 октября, рассказал источник, близкий к городской системе здравоохранения.

- Два пункта открылись в стоматологических поликлиниках в Василеостровском районе – на 8-линии В. О., 41 и на 21-линии В. О.,12, - уточнил собеседник издания. – Кроме того, на проспекте Большевиков, 32, открылся пункт в торговом центре «Перекресток», на проспекте Культуры, 32 – в отделении «Почты России» и на Типанова 27/39 – в торговом центре «Космос».

Также со вторник, 26 октября, начнется вакцинация всех желающих от COVID-19 в гипермаркете «Окей» на Богатырском проспекте, 13. Работать там будут выездные бригады – такие же, которые летом работали в «прививочных шатрах» в парке 300-летия.