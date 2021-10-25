Застройщик хочет взыскать с жителей дома в Московском районе Петербурга 42 млн рублей

Жители подали в суд девелопера, который задумал на месте парковки построить еще один корпус ЖК.

В Московском районе Петербурга жители новостройки на Среднерогатской улице уже несколько месяцев судятся с компанией, которая возвела их ЖК. Очередное заседание должно состояться вечером 25 октября. А еще одно в планируется провести в ноябре.

Причиной тяжб послужило то, что жители подали в суд девелопера, который задумал на месте парковки построить еще один корпус ЖК. При этом обещанная стоянка и просторный двор, по словам жителей, повлияли на решение многих собственников о покупке квартиры выше средней стоимости в том районе.

Теперь застройщик требует 2 миллиона рублей за судебные издержки и 40 - за простой.

- Год назад нашу стоянку обнесли забором, перед этим перестав пускать туда машины. Мы узнали, что напротив наших окон будет еще один корпус, а застройщик так и не предал стоянку в общедомовую собственность. Мы обратились в суд, работы приостановили. В итоге компания подала встречный иск, - сетует представитель группы жителей Марина.

По словам собеседницы, юристы уже признали, сумму, названную строительной компанией завышенной, однако шансов выиграть суд у ответчиков немного.