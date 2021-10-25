Яйца, курица и крупы могут подорожать в Петербурге из-за нового локдауна

В Петербурге ждут роста цен на продукты из-за нового локдауна с 30 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Мини-локдаун», который введут в Петербурге с 30 октября, может вызвать рост цен на продукты. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 25 октября, рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

- Во-первых мы, скорее всего, столкнемся с повышенным спросом, - констатирует специалист. – Даже если рассуждать логически: люди сидят дома, способов развеяться у них не так много, куда они пойдут? Правильно, в магазин. А увеличение спроса неизбежно ведет к увеличению цен. Второй момент – из-за новой перестройки экономических процессов трудности могут возникнуть у поставщиков. И тогда, опять же, торговые сети повысят цены, чтобы покрыть дополнительные издержки.

В первую очередь, отмечает Артем Голубев, в цене могут прибавить товары класса «эконом»: крупы, яйца и куриное мясо. Каких-либо угрожающих значений рост цен, скорее всего, достигнуть не успеет – зато приведет к росту региональной инфляции. В Петербурге к концу 2021 года она может составить около 10 % - это рекордный показатель за последние пять лет.