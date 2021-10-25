Памятный знак на месте начала Дороги жизни откроют 4 ноября в Бокситогорске

В Бокситогорске появится памятный знак на месте сухопутного начала Дороги жизни. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти в День народного единства откроют памятный знак на месте начала сухопутной части легендарной Дороги жизни. Исторический факт увековечат установкой мемориала в Бокситогорском районе. Инициаторами мероприятия являются «Волонтеры Победы». Памятным знаком все не ограничится – 4 ноября, на время торжественного открытия, разместят тематическую музейную экспозицию.

- Выставка будет посвящена строительству и эксплуатации сухопутной части Дороги жизни. Гости мероприятия увидят артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные поисковыми отрядами Бокситогорского района, - отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Перед началом мероприятия гостям предложат «экстремально» проехаться от станции «Заборье» по историческому отрезку лежневой дороги. Именно этот путь из настланных бревен в 1941 году использовался для перевозки грузов в Ленинград. На протяжении поездки будет играться музыкально-поэтическая композиция «Поэма мужества», которую специально подготовили добровольцы движения «Волонтеры Победы».