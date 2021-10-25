Большой сольный концерт Ани Лорак в БКЗ «Октябрьский» перенесли на 2022 год

Выступление популярной российской певицы Ани Лорак в Северной столице перенесли на следующий год. Фото: www.instagram.com/anilorak.

Большой сольный концерт Ани Лорак в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 27 октября 2021 года на сцене БКЗ «Октябрьский», перенесли на 2022 год. Обожаемая миллионами артистка, исполнившая хиты «Медленно», «Зажигай сердце», «Новый бывший» и другие, выступит в Северной столице 2 марта.

- В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой концерт Ани Лорак переносится, - отмечают организаторы. - Все ранее купленные билеты остаются действительны на новую дату. Сдавать и обменивать их не нужно.

Также недавно стало известно, что перенесли петербургские концерты Мота на 9 апреля 2022 года и Jah Khalib на 7 марта 2022 года.