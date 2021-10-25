Эксперт объяснил, почему весь Широтную скоростную магистраль – аналог ЗСД, нельзя построить двухъярусным

Двухэтажную трассу ШМСД по примеру ЗСД над Канонерским островом, не получится построить из-за сложности согласования проекта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новость о том, что Витебская развязка – один из этапов ШМСД – будет в части над Московским проспектом двухъярусной, породила вопрос: а почему всю Широтную магистраль не сделать такой же? Конструкция, где два направления идут одно над другим, могла бы иметь меньше внешнего воздействия на окружающую среду. Одной из причин в случае Московского проспекта стало нежелание сносить здания, в том числе корпус завода «Электросила» и выкупать землю у собственников. Почему это нельзя сделать на всем протяжении трассы, объяснил автоэксперт Дмитрий Попов.

- Давайте представим, что там есть непригодные к выносу объекты: высоковольтные сети, магистрали и прочее. Также в ходе проектирования просчитывается, чего будет стоить вывод земли под застройку и надо ли тратить деньги на более дорогую двухъярусную конструкцию. Кроме того, проводится экспертиза, как изменится архитектурный облик города. Согласование надо получать через Комитет по охране памятников, - объяснил корреспонденту «КП-Петербург» эксперт.

Другими словами речь не только о дешевизне одноуровневых и дороговизне двухуровневых конструкций, но и проблеме согласований и требований, увязать которые иногда очень проблематично.

-На Большеохтинском мосту год не могли запустить реверсивное движение транспорта, так как КГИОП решал, можно ли вешать светофоры на исторические конструкции опор, - отмечает Дмитрий Попов. - Почему так получилось с Витебской развязкой? – Хотели побыстрее и попроще, но потом пришлось скорректировать. Это нормальное течение проекта.

При этом на сроках строительства всего ШМСД из-за изменений его части, последнее сказаться не должно.