Все «ковидные» стационары Петербурга работают под большой нагрузкой

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о большой нагрузке медиков в "ковидных" стационарах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что все «коронавирусные» стационары в городе работают под большой нагрузкой. Напомним, на прошлой неделе в Северной столице ежедневно выявляли инфекцию у порядка трех тысяч человек. Под выходные Смольный объявил о локдауне с 30 октября по 7 ноября, когда горожанам разрешат посещать только жизненно важные общественные места вроде продовольственных магазинов и аптек, исключение – музеи по QR-кодам.

Растет и число госпитализаций. По словам губернатора, работы у медиков сейчас невпроворот.

- Все 18 «красных зон» Петербурга работают под большой нагрузкой. При этом мы стараемся в максимально возможном объеме сохранить оказание плановой помощи. Эпидемическая ситуация в Петербурге, как и по стране в целом, требует дополнительного регулирования, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «Радио России».

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