Беглов надеется, что в Петербурге будут прививать по 40 тысяч человек в день

Беглов сообщил, что необходимо прививать по 40 тысяч человек в сутки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов надеется, что ежедневно в городе будут прививать по 40 тысяч человек. Об этом градоначальник сообщил в эфире «Радио России». Как считает Беглов, нынешние темпы вакцинации оставляют желать лучше – показатель в 20 тысяч инъекций за сутки можно минимум удвоить. Тем более в Северной столице вскоре откроются новые прививочные пункты.

Напомним, темпы вакцинации взлетели в Северной столице после объявления о введении QR-кодов¸ необходимых для посещения общественных мест и массовых мероприятий. Да и грядущий локдаун с 30 октября по 7 ноября как бы намекает, что эпидситуация действительно неудовлетворительная.

- Сегодня нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день. И продержаться на этом уровне – до конца ноября. В городе развернуты 174 стационарных и 41 мобильный пункты вакцинации. В ближайшие дни планируется открыть еще 20, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

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