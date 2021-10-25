Роспотребнадзор закрыл четыре бара в Петербурге за нарушение «ковидных» правил

В Петербурге приостановили работу четырех заведений общепита из-за нарушения правил безопасности по коронавирусу. Фото: ККИ Петербурга

Роспотребнадзор вместе с сотрудниками комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга нашел нарушения «коронавирусных» правил в семи барах и ресторанах Северной столицы. Как итог, после рейда приостановили работу четырех заведений. Об этом рассказали в пресс-службе ККИ. Всего инспекторы заглянули в 14 заведений общепита с целью проверить, работают ли те после двух часов ночи, имеется ли на месте QR-код, а также носит ли персонал защитные маски.

Обычно в барах-нарушителях персонал был без масок, что сразу бросалось в глаза инспекторам. Фото: ККИ Петербурга

- Владельцы семи объектов общепита грозит штраф до 300 тысяч рублей. В частности, нарушения выявили в Ирландском пабе на 2-й Советской улице и баре на улице Жуковского. Там принимали посетителей после двух часов ночи, персонал заведений не носил маски. Отсутствовали средства индивидуальной защиты и у персонала бара на улице Чекистов, - рассказывают в пресс-службе ККИ.

Несмотря на приход инспекторов, в некоторых барах жизнь била ключом и дальше. Фото: ККИ Петербурга

Добавим, что перед локдауном с 30 октября по 7 ноября в Петербурге усилили контроль за соблюдением мер безопасности по коронавирусу, в том числе и в общественном транспорте.

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