Иностранцам не разрешат посещать театры и музеи Петербурга без QR-кода

Иностранцы не смогут посещать музеи и театры Петербурга без QR-кодов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Иностранным гражданам не разрешать посещать музеи и театры Санкт-Петербурга без QR-кода. И да, ПЦР-тесты в допуске не помогут. Об этом рассказал профильный вице-губернатор Борис Пиотровский во время видеоконференции по вопросам работы организаций города в условиях ухудшения эпидситуации. С 30 октября иностранцам будет необходимо получить заветный «иммунный» документ, свидетельствующий о вакцинации или том, что человек переболел инфекцией.

- С 30 октября основанием для посещения музеев и театров являются QR-коды, в настоящее время мы не рассматриваем ПЦР-тест как дополнительную возможность посещения музеев и театров, - отметил вице-губернатор.

Напомним, Роспотребнадзор прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге в грядущем декабре. Ограничения в городе могут отменить лишь в случае достижения коллективного иммунитета, но до этого еще далеко.