«Зенит» создал футболку по мотивам победы над «Спартаком» со счетом 7:1

"Зенит" открыл продажу футболок по мотивам разгромной победы над «Спартаком». Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» объявил о старте продаж футболок, посвященных разгромной победе над «Спартаком». Напомним, 24 октября 2021 года сине-бело-голубые обыграли принципиальных соперников в дерби двух столиц. Встреча закончилась с хоккейным счетом 7:1 в пользу «Зенита». На памятной футболке, собственно, красуются упрощенные эмблемы клубов и тот самый итоговый счет на табло. Это поражения стало самым крупным для москвичей за всю историю выступления в чемпионатах России и СССР.

Собственно, вот этот памятный сувенир. Фото: vk.com/zenit

- Новая классика! Новая футболка в магазинах, - сообщается в официальной группе «Зенита» во «Вконтакте».

Однако не все болельщики сине-бело-голубых остались в восторге от идеи клуба. Кто-то даже счел этот жест издевательским. Другие же напомнили, что «Зенит» и ранее выпускал подобную футболку – после победы над минским «Динамо» со счетом 8:1.