Наружное освещение в Петербурге, поврежденное ураганом, восстановят до 27 октября

В Петербурге продолжают восстанавливать наружное освещение, поврежденное ураганом. Фото: Смольный

В Петербурге продолжают восстанавливать наружное освещение, поврежденное ураганом. Напомним, с 22 по 23 октября в городе бушевал ветер с порывами до 25 м/с. В итоге стихия оборвала провода на 200 адресах и повалила более сотни деревьев. Бригады «Ленсвета» планируют закончить ремонтные работы только к среде, 27-го числа. В работе находятся еще 72 адреса, специалисты трудятся круглосуточно.

- В Курортный район направили дополнительные бригады из других эксплуатационных подразделений предприятия. На территории района уже устранены 95 обрывов, в работе находятся 70 адресов, - передает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Добавим, что основной удар стихии пришелся на побережья Финского залива, где находятся протяженные участки линий электроснабжения.