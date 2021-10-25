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Общество25 октября 2021 21:22

Автобусного перевозчика до Пулково признали банкротом за долги в 142 млн рублей

«Пассажиртранс» не в состоянии оплатить задолженности
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге признали банкротом автобусного перевозчика ООО «Пассажиртранс».

В Петербурге признали банкротом автобусного перевозчика ООО «Пассажиртранс».

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Арбитражный суд Петербурга признал банкротом городского автобусного перевозчика «Пассажиртранс», специализировавшегося на перевозках до Пулково. Например, компании принадлежат маршрутки с номером К-39, которые ездят от станции метро «Московская» до аэропорта. Исходя из решения суда, перевозчик накопил долгов на 142 млн рублей. На компанию не раз жаловали конкурсные кредиторы.

- По результатам мероприятий, проведенных в процедуре наблюдения, временным управляющим установлено, что должник является неплатежеспособным, деятельности не ведет. Доказательств погашения задолженности в процедуре наблюдения суду не представлено, - отмечается в документации Арбитражного суда.

Добавим, что компенсировать отсутствие перевозчика собираются усилением работы социальных маршрутов.