В Петербурге оштрафовали ресторатора Евгения Хитькова и запретили ему посещать футбол на год из-за дебоша на матче "Зенита" и "Спартака". Фото: instagram.com/ekhitkov

Петербургского ресторатора Евгения Хитькова оштрафовали за пьяный дебош на матче «Зенита» и «Спартака». Напомним, сине-бело-голубые победили москвичей с разгромным счетом 7:1. После игры на «Газпром Арене» к административной ответственности привлекли семерых болельщиков красно-белых. Одним из них как раз является Евгений Хитьков. Вину мужчина признал и раскаялся, но на стадионе на обычного себя он не был похож.

- Хитьков был пьян, размахивал в толпе руками и ногами, толкал граждан, выражался грубой нецензурной бранью в адрес других зрителей. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей с запретом на посещение официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на 1 год, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что коллеги-дебоширы Хитькова получили примерно те же наказания. Разве что некоторые фанатов «Спартака» отметились тем, что бросали файеры в сторону болельщиков «Зенита».