В Петербурге выросло число детских садов с закрытыми на карантин группами

В Петербурге на карантине находятся 34 группы в 23 детсадах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге выросло количество детских садов с закрытыми на карантин группами. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе комитета по образованию Северной столицы. Напомним, по данным на 19 октября, в городе были закрытыми 27 групп в 18 детских садах. Спустя неделю эпидситуация в Санкт-Петербурге ухудшилась, Смольный даже издал постановления о введении QR-кодов и локдауне.

- По данным на понедельник, 25 октября 2021 года закрыты 34 группы в 23 детских садах в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса, - сообщили «КП-Петербург» в профильном комитете Смольного.

Добавим, что статистики по заболеваниям в школах в комитете не предоставили, поскольку дети находятся на осенних каникулах, которые помогут разорвать цепочки заражений.