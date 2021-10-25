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Общество25 октября 2021 22:09

В Петербурге выросло число детских садов с закрытыми на карантин группами

По данным на 25 октября, не работают 34 группы в 23 дошкольных учреждениях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге на карантине находятся 34 группы в 23 детсадах.

В Петербурге на карантине находятся 34 группы в 23 детсадах.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге выросло количество детских садов с закрытыми на карантин группами. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе комитета по образованию Северной столицы. Напомним, по данным на 19 октября, в городе были закрытыми 27 групп в 18 детских садах. Спустя неделю эпидситуация в Санкт-Петербурге ухудшилась, Смольный даже издал постановления о введении QR-кодов и локдауне.

- По данным на понедельник, 25 октября 2021 года закрыты 34 группы в 23 детских садах в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса, - сообщили «КП-Петербург» в профильном комитете Смольного.

Добавим, что статистики по заболеваниям в школах в комитете не предоставили, поскольку дети находятся на осенних каникулах, которые помогут разорвать цепочки заражений.