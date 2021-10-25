Неизвестный попытался ограбить ломбард в Петербурге с помощью муляжа взрывного устройства

Неизвестный попытался ограбить ломбард в Петербурге и оставил на месте подозрительный предмет. Фото: vk.com/spb_today

Неизвестный мужчина попытался ограбить ломбард на проспекте Просвещения в Петербурге вечером 25 октября. Неудачливый злоумышленник пригрозил сотруднице коммерческой организации муляжом взрывного устройства, старательно сделанного из подручных материалов. Однако девушка нажала тревожную кнопку, что спугнуло грабителя. Мужчина пулей выбежал из ломбарда и скрылся в неизвестном направлении.

Брошенный подозрительный предмет с красной лампочкой принялись изучать взрывотехники ОМОН. К счастью, опасности он не представлял.

Злоумышленник склеил муляж из подручных предметов. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

- Специалисты осмотрели брошенный предмет в ломбарде, расположенном в доме №30 на проспекте Просвещения. Сотрудники ОМОН идентифицировали его как не представляющий опасности – это были два пустых бумажных тубуса, пенопласт и светодиод, - передает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что полиция разыскивает злоумышленника. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина был молчуном.

- В руках у него была картонная бумага с надписью «отдать деньги». На мужчине была маска, - сказали в Главке.